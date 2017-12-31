Yunanistan'da deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’nden (EMSC) yapılan açıklamaya göre Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınlarında bugün sabah saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CAN KAYBI YOK

Yerel saatle 06:02’de meydana gelen depremin merkez üssü Atina’nın 81 kilometre batısında ve 10 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Depremin şiddetinin 4.9 büyüklüğünde olduğu belirlenirken, depremde can kaybının yaşanmadığı açıklandı.