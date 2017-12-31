Yunanistan'da deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’nden (EMSC) yapılan açıklamaya göre Yunanistan’ın başkenti Atina’nın yakınlarında bugün sabah saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CAN KAYBI YOK
Yerel saatle 06:02’de meydana gelen depremin merkez üssü Atina’nın 81 kilometre batısında ve 10 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Depremin şiddetinin 4.9 büyüklüğünde olduğu belirlenirken, depremde can kaybının yaşanmadığı açıklandı.
Yunanistan Avrasya, Afrika ve Ege tektonik bölgeleri arasında kalan sismik olarak aktif bir yerde bulunuyor.