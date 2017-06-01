taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.542
USD
3,5275
EURO
3,9662
ALTIN
143,94
PETR
51,1900

Yunanistan'da ekonominin durumu kritik

Ülkesini iflasın eşiğine getiren Çipras, kreditörlerden ülkesine para girişi sağlayacak anlaşmaların yapılmasını istedi.

01.06.2017 - 07:31
  1. Haberler
  2. Dünya
Yunanistan'da ekonominin durumu kritik

Yunanistan Girişimciler Federasyonu'nun yıllık genel kongresinde konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin ilk kez kreditörlerin talep ettiği tüm taahhütleri yerine getirdiğini belirtti.

"SÖZÜ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN..."

Çipras, sözünü tutma sırasının Avrupa Birliği kurumları ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) oluşan kreditörlerde olduğunu savunarak, "Ortaklarımızın bu sözü gerçekleştirmek için ahlaki ve hukuki zorunluluğu var." ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'IN ACİLEN PARA PİYASALARINA ERİŞİMİNİ..."

Yunan ekonomisine güven ve istikrar aşılayacak bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Çipras, "Borç konusunda sadece Yunanistan'ın acilen para piyasalarına erişimini garantileyecek bir anlaşmayı kabul ederiz." şeklinde konuştu.

KREDİTÖRLERLE ANLAŞAMIYOR

Çipras, tarafların 15 Haziran'daki Avro Grubu toplantısına kadar müzakereleri sürdüreceklerini anlatarak, Yunanistan'ın kurtarma paketi programının sona erdiği Eylül 2018 sonrasında kreditörlere ihtiyaç duymadan borçlanabileceği bir çözümü beklediklerini kaydetti. Yunanistan, 22 Mayıs'taki Avro Grubu Toplantıs'ında kreditörleriyle kurtarma programı kapsamında yeni kredi diliminin serbest bırakılması için anlaşma sağlayamamıştı.

BORÇ 315 MİLYAR AVROYA ÇIKTI

Kurtarma paketi programına katılmak için Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilir düzeye çekilmesini talep eden Uluslararası Para Fonu (IMF) ile başta Almanya olmak üzere Avro Bölgesi ülkeleri arasında anlaşmazlık devam ediyor. Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroya ulaşan borcun yapılandırılması ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesinin yolunun açılmasını talep ediyor. Kreditörlere temmuzda 7 milyar avro geri ödemesi bulunan Yunanistan ve kreditörler için haziran ayındaki toplantının büyük önemi bulunuyor.

YUNANİSTAN SONA DOĞRU GİDİYOR

Öte yandan Yunan Meclisi'nde hazırlanan raporda kreditörlerle anlaşmazlığın ülkeyi iflasa sürükleyebileceği belirtildi.

"İFLAS KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR"

Özellikle AB hükümetlerinin siyasi baskı altında olması sebebiyle bu programa onay vermeme ihtimaline değinilen raporda, "Eğer, ülke sermaye piyasalarına erişim kazanamaz ve kredi sağlayamazsa, iflas kaçınılmaz hale gelebilir ve avrodan çıkış ihtimali oluşabilir." ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Trump Beyaz Saray'ın yükü arttıkça içine kapanıyor
ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'ın yükü arttıkça içine kapandığı öne sürüldü.
BMGK'ya yeni geçici üyeler seçilecek
BM Güvenlik Konseyi'nde 2018-2019 yıllarında görev yapacak beş geçici üye için BM Genel Kurulu'nda seçim yapılacak
Ürdün'den İsrail'e Mescidi Aksa notası
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisi korumasında Yahudi yerleşimcilerin Mescidi Aksa'ya girişi nedeniyle İsrail büyükelçisini çağırdı.
Trump'ın yarım kalan paylaşımına Twitter'da büyük ilgi
ABD Başkanı Trump'ın geceyarısı attığı ve "covfefe" kelimesiyle yarım kalan bir Twitter paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

121
Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

147
Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

43
Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

56
Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

0
Suriye'de ölen Kırmızı Fularlı Kız hakkındaki gerçek

Suriye'de ölen Kırmızı Fularlı Kız hakkındaki gerçek

7
Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine acı haber ulaştı

Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine acı haber ulaştı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM