Yunanistan'da halk umudunu kaybetti

BORÇ ÖDEME İÇİN SÜRE AZALIYOR

İşsizlik oranı yüzde 22.5 seviyesine yükselen Yunanistan'ın, temmuz ayında kreditörlere ödemesi gereken 7 milyar euroluk borcu için süre azaldı.

Hükümet kemer sıkma politikasını tercih etse de, halk tarafından şiddetli bir şekilde eleştiriliyor. Her gün farklı şehirlerde eylemler yapılıyor.

BORCU BORÇLA KAPATACAKLAR

Yunanların umudunu kestiği hükümet, haziran ayında borçlularıyla bir araya gelerek 8.5 milyar euro kredi diliminin serbest bırakılmasında anlaştı.

Söz konusu kredi, temmuz ayında vadesi dolan 7 milyar euroluk borç için kullanılacak.

Yukarıdaki fotoğrafta bir Yunan vatandaşının taşıdığı döviz, ülke ekonomisinin durumunu özetliyor. "İsa lütfen kurtar bizi" yazılı pankart, ekonomik açıdan batık seviyesine inen Yunanistan'ın düzlüğe çıkmasının zorluğunu anlatıyor.

ÜLKEDEKİ TEK YÜKSELİŞ TURİZM SEKTÖRÜNDE

Ekonomik olarak dibi gören ülkede bu yılın ilk çeyreğinde turizm geliri 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 1 artış gösterdi.

TÜRKLER AKIN EDİYOR

Yunanistan'a giden turistlerin başında ise Türkler geliyor. Sadece bayramın ilk günü Ayvalık'tan Midilli Adası'na 6 bin Türk vatandaşı tatil için gitti.