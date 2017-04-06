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Yunanistan'da işsizlik oranı değişmedi

Yunanistan'da işsizlik oranı, ocakta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 23,5 olarak gerçekleşti.

06.04.2017 - 15:48
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Yunanistan'da işsizlik oranı değişmedi

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) mevsimsellikten arındırılmış istihdam verisine göre, işsizlik oranı bu yılın ocak ayında Aralık 2016'ya kıyasla değişmeyerek yüzde 23,5 oldu.

Aralık 2016 işsizlik oranı da yüzde 23,5 olarak yukarı yönlü revize edildi. Böylece aylık bazda işsizlik oranında değişim yaşanmadı.

OCAK 2017'DE İŞSİZ SAYISI 1 MİLYON 116 BİN OLDU

Yaş grupları arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 48 ile 15-24 yaş arası gençlerde görüldü. İşsizlik oranı, 55-64 yaş arası kişilerde de yüzde 20,2'ye yükseldi. Bölgeler arasında ise Ege adalarında işsizlik oranı yüzde 19,6'ya çıktı.

Bu arada, geçen yılın ocak ayında işsizlik oranı yüzde 24,3 olarak gerçekleşmişti.

Yunanistan hükümetinin hazırladığı 2017 bütçe hedeflerinde, işsizliğin bu yıl yüzde 22,6'ya gerilemesi hedefleniyor.

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