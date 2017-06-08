Yunanistan'da işsizlik oranı düştü

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı martta bir önceki aya göre gerileyerek yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISI 1 MİLYON 68 BİN OLDU

Söz konusu ayda işsiz sayısı bir milyon 68 bin oldu. En yüksek işsizlik oranı ise yüzde yüzde 46,6 ile 15-24 arası gençlerde görüldü.

Şubat ayı işsizlik oranı ise yüzde 22,9 olarak aşağı yönlü revize edildi. Yunanistan, işsizlikte son dönemdeki gerilemeye rağmen Avro Bölgesinde en yüksek işsizlik oranına sahip ülke konumunda bulunuyor.