Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda yer alan ülkenin en ünlü plajlarından Navagio'da çökme meydana geldi. Plaja düşen kayalar en az yedi kişinin yaralanmasına yol açtı.

YARALANANLARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yunan yetkililer, yaralanan turistlerin hayati tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

Kurtarma ekipleri, enkaz altında sıkışmış kimseye rastlamadı ancak halen arama çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın olmadığı Navagio, her yıl yüz binlerce yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

Yunanistan'da kayalar turistlerin üzerine düştü VİDEO



