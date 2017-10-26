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Yunanistan'da polislerden göstericilere sert müdahale

Yunanistan'da öğrenciler üniversitelerde yapılan reformları protesto etti, protestoya polislerin müdahalesi sert oldu.

26.10.2017 - 14:26
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Yunanistan'da polislerden göstericilere sert müdahale

Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğrenciler, üniversitelerde yapılan bazı düzenlemeleri protesto etti. Başkent Atina'nın merkezinde toplanan göstericiler hükümet binasının önünde eylem gerçekleştirdi.

Yunanistan'da öğrencilerin üniversite protestosu - GALERİ

Yunanistan'da polislerden göstericilere sert müdahale

POLİSTEN GAZLI COPLU MÜDAHALE

Toplandıkları alandan parlamento binasına yürüyüş gerçekleştiren göstericilerin önünü polisler çevirdi. Gruba dağılması yönünde çağrıda bulunan polisler aksi taktirde müdahale edeceklerini belirtti. Uyarıyı dinlemeyen göstericiler polis koridorunu aşıp parlamentoya girmeye çalışınca sert müdahaleler geldi.

Yunanistan'da polislerden göstericilere sert müdahale

Polisler önce göstericilerin üzerine yakın mesafeden biber gazı sıktı, eylemcilerin de cevabı gecikmedi. Ellerindeki sopa ve bayraklarla polislerin üzerine saldıran göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Polis biber gazıyla beraber coplarla göstericilere karşılık verdi.

Yunanistan'da polislerden göstericilere sert müdahale

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Çıkan olaylarda öğrenci göstericilerin bir kısmı yaralanırken çok sayıda göstericinin de yaralandığı açıklandı. Öğrenciler üniversitede yapılan reformların yanlış olduğu düşüncesiyle eylemler gerçekleştiriyor.

Yunanistan'da polislerden göstericilere sert müdahale

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