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Yunanistan'da yeni yangın

Yunanistan'ın Eğriboz Yarımadası’nın Psahna bölgesinde çıkan orman yangını nedeniyle bölgede bulunan iki köy tedbir amaçlı boşaltıldı, acil durum ilan edildi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 09:02..
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Edinilen bilgiye göre, Yunanistan’ın Eğriboz Yarımadası’nın (Eyvia) Psahna bölgesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale edildi.

Yunanistan'da yeni yangın

İKİNCİ YANGIN BAŞLADI

Yunan medyasında yer alan haberlerde, ülkede ikinci bir yangın trajedisi yaşanmaması için Yunanistan’ın her yerinden itfaiye ekiplerinin Eğriboz’a sevk edildiği belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarında 62 itfaiye aracı, 8 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter ve 186 itfaiyecinin yer aldığı, polisin yangın bölgesine giden tüm yolları kapattığı, yangın nedeniyle çıkan dumanların Atina semalarına kadar ulaştığı ifade edildi.

Yunanistan'da yeni yangın

2 KÖY TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Yunanistan Tarım Kalkınma Bakanı Vangelis Apostolu, basına yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirterek bölgede bulunan iki köyün tedbir amaçlı boşaltıldığını ve yangının bölgedeki vatandaşlar için tehdit oluşturmadığını söyledi.

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