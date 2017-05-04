Yunanistan'dan 2 darbeci hakkında ret kararı

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerden ikisi için kararını verdi.

İADEYE RET

Daha önce iade talebi reddedilen Türkiye'nin temyiz mahkemesine yaptığı başvuruda da aynı sonuç çıktı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi 8 darbeci askerden ikisinin daha iade edilmemesine karar verdi.

DARBECİLERE KUCAK AÇTILAR

Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün de 3 askerin iade edilmemesi kararını vermişti. Mahkeme önceki haftada diğer üç asker için aynı kararı almıştı. Son kararla beraber Yunanistan'a kaçan bütün askerlerin iade edilmesi talebi reddedilmiş oldu.