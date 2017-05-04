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Yunanistan'dan 2 darbeci hakkında ret kararı

Kanlı darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan darbeci teröristler hakkında yapılan başvuruların tümü reddedildi.

04.05.2017 - 12:13
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Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerden ikisi için kararını verdi.

İADEYE RET

Daha önce iade talebi reddedilen Türkiye'nin temyiz mahkemesine yaptığı başvuruda da aynı sonuç çıktı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi 8 darbeci askerden ikisinin daha iade edilmemesine karar verdi.

Yunanistan'dan 2 darbeci hakkında ret kararı

DARBECİLERE KUCAK AÇTILAR

Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün de 3 askerin iade edilmemesi kararını vermişti. Mahkeme önceki haftada diğer üç asker için aynı kararı almıştı. Son kararla beraber Yunanistan'a kaçan bütün askerlerin iade edilmesi talebi reddedilmiş oldu.

Yunanistan'dan 2 darbeci hakkında ret kararı

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