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Yunanistan'dan Türk diplomatların katiline imtiyaz

Yunanistan FETÖ'cü askerler üzerinden gösteridiği Türkiye karşıtı tavırlarını südrürüyor. 17 Kasım terör örgütünün baştetikçisi Yunan hükümeti tarafından açıkça imtiyaz sahibi yapılıyor.

Haber Merkezi | 04.08.2018 - 09:17..
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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’da, kurbanları arasında Türk diplomatların da bulunduğu 17 Kasım terör örgütünün 2. numaralı adamı ve baştetikçisi Dimitris Kufodinas’ın açık cezaevine nakledilmesine sert tepki gösterdi.

Yunanistan'dan Türk diplomatların katiline imtiyaz

Dışişleri açıklamasında "Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın, bu kere açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur." ifadeleri yer aldı.

DIŞİŞLERİ'İNDEN AÇIKLAMA

17 Kasım terör örgütünün mensubu hükümlü Dimitris Kufodinas’ın yüksek güvenlikli Koridallos Cezaevi’nden alınarak, Volos’taki açık bir cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir.

Bu şahıs, Atina Büyükelçiliğimiz Basın Ataşesi Çetin Görgü cinayetinin (1991) ve Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Deniz Bölükbaşı’na yönelik suikast girişiminin (1991) faili olduğu, ayrıca, Atina Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Haluk Sipahioğlu cinayetinin (1994) failleri arasında yer aldığı için müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.

Daha önce üç kere izin kullanma hakkı tanınan Kufodinas’ın, bu kere açık bir cezaevine nakledilmesinin hiçbir kabul edilebilir gerekçesi yoktur.

Bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, şehit diplomatlarımızın anısına ve ailelerine yapılan bir saygısızlıktır. Ülkemizin diplomatlarının canına kastetmiş bir teröristin bu tür düzenlemelerden yararlanması kabul edilemez.

Yunan makamlarını terörle mücadelede zafiyet yaratacak adımlar atmamaya ve teröristlerin cezalandırılmasında yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

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