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Yunanistan'ı bekleyen iflas senaryosu

Yunanistan meclisinde hazırlanan rapora göre, kreditörlerle görüşmeler tamamlanmazsa ülke iflasa sürüklenebilir.

28.01.2017 - 11:57
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Yunanistan'ı bekleyen iflas senaryosu

Yunan meclisinin bütçe ofisince hazırlanan raporda, ekonomik krizdeki ülkenin kısa ve orta vadede karşılaşabileceği risk senaryolarına yönelik uyarılarda bulunuldu.

YUNANİSTAN'IN DURUMU KÖTÜ

Ülkenin kreditörleri olan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı yeni kredi diliminin serbest bırakılmasının zora girdiği tespitine yer verilen raporda, bu durumun yol açabileceği risklere işaret edildi.

Rapora göre, kreditörler ve Yunanistan arasındaki gözden geçirme sürecinin tamamlanmaması halinde ülkenin sermaye piyasalarına erişiminin son memorandumun biteceği 2018 sonrasına sarkabileceği vurgulanırken, bu durumun dördüncü bir kurtarma paketi programına yol açabileceği kaydedildi.

"İFLAS KAÇINILMAZ HALE GELEBİLİR"

Özellikle AB hükümetlerinin siyasi baskı altında olması sebebiyle bu programa onay vermeme ihtimaline değinilen raporda, "Eğer, ülke sermaye piyasalarına erişim kazanamaz ve kredi sağlayamazsa, iflas kaçınılmaz hale gelebilir ve avrodan çıkış ihtimali oluşabilir." ifadelerine yer verildi.

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