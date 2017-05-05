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Yunanistan'ı kötü günler bekliyor

Borçları nedeniyle iflasın eşiğine gelen Yunanistan, kreditörlerin istediklerini yaparak kemer sıkma politikaları uygulayacak.

05.05.2017 - 14:47
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Yunanistan'ı kötü günler bekliyor

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Bakanlar Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ülkenin borçları nedeniyle kreditörlerin söyledikleri doğrultusunda kemer sıkma politikalarını devreye sokan Çipras, tartışmaları yatıştırmak için kreditörlere karşı sert açıklamalar yapıyor.

"SOLCU GÖREVİMİZ..."

Kreditörlerin hiçbir zaman Yunanistan'ın dostu olmadığını ifade eden Yunanistan Başbakanı, "Temel hedef ve solcu görevimiz ülkenin denetimden çıkmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Yunanistan'ı kötü günler bekliyor

EMEKLİLERDEN PARA KESİNTİSİ

Yunanistan, kemer sıkma politikaları dahilinde emeklilerde bazı kesintilere gidecek.

Bu kısıtlamalar nedeniyle ülkenin bazı noktalarında eylemler düzenlenmeye başladı.

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Yunanistan'ı kötü günler bekliyor

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