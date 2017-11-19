Yunanistan'ın tatbikat korkusu

Yunan haber sitesi Mignatiou, Türkiye'nin Ege bölgesinde sualtı tatbikatı yapmasını ve uyarı cihazları yerleştirmesini kuşatma başlangıcı olarak servis etti.

GECE TATBİKATI ŞAŞIRTTI

Haberde, Midilli ve Sakız adalarına yakın bir bölgeye sualtı cihazı yerleştirme tatbikatının gece olması da şaşırtıcı olarak vurgulandı.

NAVTEX YAYINLANDILAR

Türkiye'nin, NAVTEX yayınlayarak Ege'nin büyük bir alanını da bağladığı iddia edildi. Semadirek, Limni, İskiri ve Bozbaba adaları çevresinde tatbikatların da devam ettiği vurgulanarak, Yunan hükümetinin bu kışkırtmalara gerekli cevabı vermesi istendi.

(Not: NAVTEX yayın istasyonlarından gemilere/teknelere aciliyet, emniyet, meteoroloji ve çeşitli uyarıların aktarılmasını sağlayan ve uyarıları yazılı olarak verebilen bir sistemdir.)