Yunanlar tarih kitaplarını yazacaklara tepki gösteriyor

Vatan gazetesinden Uğur Koçbaş'ın haberine göre; Yunanistan’da Çipras’ın liderlik ettiği SYRIZA hükümeti tarih kitaplarını modernize etmek için düğmeye basınca ülkede fırtına koptu.

AŞIRI SAĞCILAR KIZDI

Çipras kabinesinde Eğitim, Araştırma ve Din İşleri Bakanlığı koltuğunu İstanbullu bir Rum olan Fizik Profesörü Kostas Gavroğlu’na vermişti. İyi seviyede Türkçe bilen ve bir dönem İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de ders veren Gavroğlu, uzun yıllardan beri tartışılan tarih kitaplarının modernize edilmesi için harekete geçti. Ancak seçtiği iki danışman Yunanistan’daki aşırı sağcı çevrelerde deprem etkisi yarattı.

SEÇİLEN İSİMLERE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Rum asıllı Bakan, tarih müfredatının yeniden şekillenmesi ve kitapların yeniden yazımı için Tarih, Arkeoloji ve Sosyal Antropoloji Profesörü Polymeris Voglis’i seçti. Tarih öğretmenlerinin yeni müfredat ışığında yetiştirilmesi için seçilen danışman ise tarih eğitimi konusunda birçok kitabı bulunan Yunan profesör Haris Athanasiadis oldu. Ancak bu iki isim ülkedeki sağcılar arasında büyük tepkiye sebep oldu.



Yunanistan Eğitim Araştırma Din İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu

Çünkü Athanasiadis ve Voglis ülkedeki en tartışmalı tarihçilerden. Athanasiadis, İzmir ve çevresinde Yunan ordusunun katliamlara imza attığını, şehrin yakıp yıkılmasının suçlusunun Yunan ordusu olduğunu, ‘Pontus soykırımı’ diye bir şey olmadığını savunduğu için milliyetçi Yunanlar’ın nefret ettiği bir isim.

KATI MİLLİYETÇİLİKTEN UZAK

Yunan profesör aynı zamanda artık İstanbul’a Konstantinopolis denmesinin anlamsız olduğunu, kitaplardan da bu ifadenin çıkarılması gerektiğini savunuyor. Voglis ise Yunanistan’ın ‘Makedonya’ ismini Makedonlara artık vermesi gerektiğini (Yunanistan, sınır komşusunun Makedonya adını kullanılmasını kabul etmiyor), Yunan iç savaşının farklı yorumlanması gerektiğini söyleyen bir isim.



Polymeris Voglis

Her iki tarihçi de Yunan halkının katı milliyetçilikten uzak esnek bir Yunan kimliğine sahip olması gerektiğini savunuyor. Bu amaçla da Yunan çocuklarına verilecek tarih eğitiminin buna göre şekillenmesi gerektiğini belirtiyor.

SİZ TÜRKSÜNÜZ

Bu iki ismin ülkedeki tarih eğitimini şekillendirecek kurulların başına getirilmesine özellikle sağ görüşlü Yunan tarihçiler ve başını Proto Thema isimli sağ görüşlü gazetinin çektiği medya yoğun tepki gösterdi. Proto Thema, tarihçileri ‘Türk’, ‘Yeniçeri askeri’, ‘Vatan haini’, ‘Akdemik dünyanın paraziti’ ve ‘Cahil’ olmakla itham eden haberler yaptı. Sağ görüşlü diğer tarihçiler de gazeteye verdikleri röportajlarda bu iki profesöre ve onları getiren Eğitim Bakanı’na adeta kin kustu.



Haris Athanasiadis