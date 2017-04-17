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Yurt dışı oylarında EVET rekoru

Gurbetçiler Cumhurbaşkanlığı sistemine yüzde 59,09'la EVET dedi.

17.04.2017 - 11:07
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Yurt dışı oylarında EVET rekoru

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında saat 20.50 itibarıyla Türkiye genelinde sandıklardan yüzde 51,4 "evet", yüzde 48,6 "hayır" oyu çıktı.

YURT DIŞINDA "EVET" REKORU

Yurt dışı sonuçları ise yurt içinden oldukça farklıydı.

Buna göre 831.043 oy ile yüzde 59,09 "evet", 575.288 oy ile yüzde 40,91 "hayır" çıktı.

Yurt dışı oylarında EVET rekoru

SEÇMENLERİN YÜZDE 48'İ KATILDI

Yurt dışındaki sandıklardan yüzde 59'un üzerinde 'evet' oyu çıktığını, yurtd ışındaki seçmenlerin de yeni hükümet sistemi değişikliğine önemli oranda destek verdiğini ifade eden AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, yurt dışındaki seçmenlerin yaklaşık yüzde 48'nin halk oylamasına katıldığı bilgisini paylaştı.

Yurt dışı oylarında EVET rekoru

Bunun bir dünya rekoru olduğuna işaret eden Yeneroğlu, şunları kaydetti:

BELÇİKA YÜZDE 77, AVUSTURYA 73'LE "EVET" DEDİ

"Yurt dışındaki seçmenlerimiz de yüzde 48 üzerinde bir katılımla halk oylamasına çok güçlü bir destek vermiştir. Katılım diğer diasporaların siyasal katılımına kıyasla dünya rekorudur. Yurt dışından bu seviyede yüksek bir katılımın olması ülkemiz ve diasporamız adına sevindiricidir. Yurt dışındaki sandıklardan yüzde 59 üzerinde bir oranla 'evet' çıkması yurt dışı seçmenlerin yeni yönetim sistemine verdiği büyük desteği gözler önüne sermektedir. Belçika'da yüzde 77'nin, Avusturya'da yüzde 73'ün, Hollanda'da yüzde 71'in, Fransa'da yüzde 65'in ve Almanya'da yüzde 63'ün üzerinde 'evet' oyu çıkmıştır."

EMSALSİZ BASKI VE ENGELLEMELER

Yurt dışındaki baskı ve engellemelere rağmen başarılı bir seçim kampanyasını geride bıraktıklarını anlatan Yeneroğlu, "Özellikle de bazı Avrupa ülkelerinde karşılaştığımız emsalsiz demokrasi karşıtı uygulamalara rağmen elde edilen başarı takdire şayandır. Umarım bu ülkelerdeki siyasetçi, akademisyen ve gazeteciler çıkan sonuçtan gerekli dersi almıştır." temennisinde bulundu.

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"

Sonuçları itibariyle 16 Nisan'ın bir milat olduğunu, bu nedenle Türkiye'de yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Yeneroğlu, "Farklılıkları zenginlik kabul eden bir millet olarak kucaklaşmalı, ülkemizde demokrasinin daha fazla güçlenmesine ve refahın artmasına hep birlikte odaklanmalıyız. Oyunu kullanan her vatandaşımız saygıyı hak ediyor. Tercihi ne olursa olsun yurt içi ve yurt dışında halk oylamasına katılarak bu demokrasi bayramında yer alan bütün seçmenlerimizi yürekten kutluyorum. Hep birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

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