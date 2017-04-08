Yurt dışında 1 milyondan fazla seçmen oy kullandı

Anayasa değişikliği için oy verme işleminin başladığı 27 Mart 2017 tarihinden itibaren gümrük kapılarındaki oylarla birlikte toplam 1 milyon 45 bin 175 seçmen oy kullandı.

1 MİLYONU GEÇTİ

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre, halk oylamasına 12 günde toplam 978 bin 501 kişi katıldı. Gümrük rakamlarıyla beraber bu sayı 1 milyon 45 bin 175'e ulaştı.

Yetkililer, devam eden ülkelerdeki seçime katılım oranının yüzde 37,32'ye ulaştığını vurguladı.

1 KASIMA GÖRE YÜZDE 20 ARTIŞ

1 Kasım Milletvekili Seçimlerinde sandıkların kapanmasına 2 gün kala toplam oy kullananların sayısı 814.427 bin iken, Cumhurbaşkanlığı Halk Oylaması'nda bu rakam 978 bin 501 kişi olarak kayda geçti. 1 Kasım seçimlerin bitmesine kalan aynı süre ile karşılaştırıldığında toplam oy kullanımı ise yüzde 20,14 artış gösterdi.

Önümüzdeki 2 günde günlük ortalama %7’lik bir katılım olması durumunda genel katılım oranının %51-52 civarında olacağı ön görülüyor.

EN FAZLA OY ALMANYA'DAN

Avrupa ülkeleri arasında en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da 1 milyon 430 bin 126 seçmenden şu ana kadar 552 bin 121'i oy kullandı. Fransa'da ise 326 bin 375 seçmenden 116 bin 080'i sandığa gitti. 137 bin 675 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Belçika'da tercihini kullananların sayısı da 60 bine ulaştı.