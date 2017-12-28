Yurt genelinde DEAŞ operasyonları

GAZİANTEP: SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 17 TERÖRİST YAKALANDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te eylem hazırlığında olan 17 DEAŞ'lı yakalandı ViDEO

BOMBA İMHA EKİPLERİ DE KATILDI

Bomba imha uzmanlarının da katıldığı eş zamanlı operasyonlarda eylem hazırlığında oldukları tahmin edilen 17 örgüt üyesi yakalandı. Eş zamanlı olarak şahısların ev, iş yeri ve depolarına baskın yapan ekipler, girdikleri adreslerde patlayıcı tuzaklarına karşı güvenlik tedbirleri aldı.

Yapılan aramalarda ise 111 bin 800 ABD doları, 55 bin 195 TL, 1 adet tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör ve 220 adet dolu fişek, 2 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 27 adet fişek ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Şahısların sorgularının tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor

İSTANBUL: 7 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinden bu yana 3 ilçede operasyon düzenledi.

Halen devam eden operasyonlarda Başakşehir, Güngören ve Ümraniye’de çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, DEAŞ'ın üst düzey yöneticileri ile irtibatlı olduğu, örgüt adına çeşitli bölgelerde eylemlere katıldığı ve İstanbul'da faaliyetlerine devam eden 'yabancı terörist savaşçı' olduğu öne sürülen 1’i kadın 6 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, DEAŞ’ın aktif olduğu Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelere örgüt adına eleman temin ettikleri de iddia edildi. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatılırken, operasyonların sürdüğü bildirildi.

VAN'DA 13, DİYARBAKIR'DA 8, MARDİN'DE 1 GÖZALTI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik Suriye-Irak çatışma bölgeleriyle bağlantılı şahıslara yönelik Van merkezli Diyarbakır ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi.

Operasyonlarda Van’da 13, Diyarbakır’da 8 ve Mardin’de de 1 olmak üzere toplam 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Van merkezli operasyondan görüntüler

BURSA: 38 GÖZALTI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yıldırım, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde şafak vakti özel harekat polisinin desteği ile terör örgütü DEAŞ’a eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursa’da nefes kesen DEAŞ operasyonu: 38 gözaltı ViDEO

Aralarında Suriyeli vatandaşların da olduğu öğrenilen baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat polisinin desteği ile gerçekleştirilen ev baskınlarında kapılar koçbaşları ile kırılarak evlere girildi.

Evlerde polis detaylı arama gerçekleştirirken, 38 şüpheli sorgulanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SAKARYA: 3 GÖZALTI

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu 3 kişinin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.

Operasyonun gerçekleştirildiği adreste ekiplerce yapılan aramalarda; bazı dijital materyaller ile 138 bin dolar ve 50 bin 210 liranın ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan Irak uyruklu 3 şüphelinin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

ADANA VE KİLİS: 26 GÖZALTI

Yaklaşan yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana ve Kilis'te düzenlenen operasyonlarda 26 terör şüphelisi yakalandı.

ELAZIĞ: 3 GÖZALTI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı.

Çalışmaların ardından Elazığ merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MANİSA: 6 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına yakalanırken 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.