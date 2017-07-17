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Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde vatandaşlar, 'demokrasi nöbetlerini' sürdürdü.

17.07.2017 - 07:14
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kısıklı başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde demokrasi nöbeti tuttu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ

Başkent'te, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların demokrasi nöbeti devam etti.

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dün gece başlayan demokrasi nöbeti vatandaşlarca geç saatlere kadar devam etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve bazı bakanlıklarca açılan 15 Temmuz temalı stantları ziyaret etti.

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

ŞEHİTLER ABİDESİ'NE YOĞUN İLGİ

Külliye önündeki 15 Temmuz nöbetine katılan vatandaşlar sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne de yoğun ilgi gösterdi.

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

Abide önünde şehitler için dua eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.

KISIKLI'DA NÖBET

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandı.

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

TAKSİM MEYDANI

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

GAZİANTEP

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

SAMSUN

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

ESKİŞEHİR

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

İZMİR

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

ADANA

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

TEKİRDAĞ

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

NEVŞEHİR

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

SİNOP

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

KÜTAHYA

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

ÇANAKKALE

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

BİNGÖL

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

SİİRT

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

MARDİN

Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

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