Yurt genelinde demokrasi nöbetleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde, vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Kısıklı başta olmak üzere yurdun pek çok yerinde demokrasi nöbeti tuttu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ

Başkent'te, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların demokrasi nöbeti devam etti.

Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dün gece başlayan demokrasi nöbeti vatandaşlarca geç saatlere kadar devam etti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve bazı bakanlıklarca açılan 15 Temmuz temalı stantları ziyaret etti.

ŞEHİTLER ABİDESİ'NE YOĞUN İLGİ

Külliye önündeki 15 Temmuz nöbetine katılan vatandaşlar sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne de yoğun ilgi gösterdi.

Abide önünde şehitler için dua eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla fotoğraf çektirdi.

KISIKLI'DA NÖBET

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar demokrasi nöbeti tutmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandı.

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