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Yurtdışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı
Yurtdışından alınan telefonlar için ödenen harç bedeline zam yapıldı.
Haber Merkezi | 09.11.2018 - 07:47..
Haberler
Ekonomi
Yurtdışından getirilen telefonlar için alınan harç bedeli, 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.
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