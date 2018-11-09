taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46885
Euro
6.2037
Altın
1218.7705
Borsa
93506.22
Gram Altın
214.505

Yurtdışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

Yurtdışından alınan telefonlar için ödenen harç bedeline zam yapıldı.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 07:47..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Yurtdışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

Yurtdışından getirilen telefonlar için alınan harç bedeli, 170 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı atama kararları

Cumhurbaşkanlığı atama kararları

13
Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

Çipras: Türkiye Akdeniz'de karar vermeli

47
AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

AİHM'e saldıran PKK yandaşlarına hapis cezası

39
ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

4
Avukatın çorbasına zehir kattılar

Avukatın çorbasına zehir kattılar

24
Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

3
Yurtdışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

Yurtdışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM