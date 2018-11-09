Yurtdışından getirilen telefondan alınan harç zamlandı

Yunanistan Başbakanı, ülkesinin Doğu Akdeniz'de diğer ülkelerle birlikte bir enerji haritası yaratmak için şartları oluşturduğunu belirtirken 'Türkiye karar vermeli' dedi.

Strazburg'da düzenlenen bir eylem sırasında taşkınlık yaparak AİHM ve Avrupa Konseyi binalarına saldıran terör örgütü PKK yandaşı 11 kişi, 2 ila 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Aslanların kovaladığı yüzlerce bufalo nehirde boğuldu

Botswana ve Namibya sınırındaki Chobe Nehri'nde yüzlerce bufalonun, bir aslan sürüsü tarafından kovalandığı ve nehire doğru koştukları için boğulduğu belirtildi.