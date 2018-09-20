Yusuf Nazik'in gözaltı süresi uzadı

MİT tarafından Suriye’nin Lazkiye kentinde yakalanıp, Türkiye’ye getirilen, Reyhanlı’daki bombalı saldırıda failleri yönlendiren Yusuf Nazik'in sorgulanması 8 gündür devam ediyor.

GÖZALTI SÜRESİ UZADI

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Nazik’in verdiği bilgiler doğrultusunda sorgusunun bir süre daha uzatılabileceği öğrenilmişti. Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in gözaltı süresinin uzatıldığı duyuruldu.

ÖRGÜTLE BAĞLANTILI ABD'Lİ

Sorgulanması devam eden Yusuf Nazik, geçtiğimiz günlerde sorgusunda örgüt ile bağlantılı bir ABD’linin ismini verdi. Nazik’in Türkiye’de irtibatta olduğu, çok iyi Türkçe ve Kürtçe konuştuğu öğrenilen bu ABD’linin bulunması için 40 kişilik özel ekip kuruldu.

ÇEŞİTLİ İSİMLER VERDİ

Silahlı terör örgütünün, Suriye istihbarat servisi El Muharebat ile bağlantısı hakkında konuşan Nazik'in, örgüt ile bağlantılı çeşitli isimler verdiği belirtildi.

KİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞI ÇÖZÜLÜYOR

Gözaltı süresi 6 gün uzatılan Yusuf Nazik'in, sorguda, 'THKP-C Acilciler' örgütü ile ilgili önemli bilgiler paylaştığı öğrenildi. Örgütün Suriye istihbaratı ile bağlantısı hakkında konuşan Nazik, yurt içi ve dışındaki bağlantılarını da anlattı.