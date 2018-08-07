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Yüz yıkamanın bile doğru şekli var

Yüz yıkamak, cilt bakımının en önemli temellerinden biri. Ancak doğru yıkama şeklini bulamazsanız, cildiniz eskisinden de kötü duruma düşebilir.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 16:09..
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Yüz yıkamanın bile doğru şekli var

Dermatoloji uzmanları yüz yıkamanın cilt bakımı açısından oldukça önemli olduğunu her platforma bildiriyor. Öyle ki; bakım öncesi yapılan yüz yıkama uygulaması bile fazlasıyla önem taşıyor. Çok basit gözükse de yüz yıkama esnasında bazı yanlışlıklar yapılabiliyor. Cilt bakımının bu aşaması doğru yapılmadığı taktirde diğer bakımlar boşa gidebilir.

Yüz yıkamanın bile doğru şekli var

CİLT ÖLÜ DERİDEN ARINIYOR

Yüz yıkamanın amacı, ciltteki körelen gözeneklerin açılması olarak biliniyor. Bunun yanı sıra cilt temizleniyor ve ölü deriden arınıyor. Cilt temiz olduğu taktirde ise kullanılan bakım ürünleri cilde çok daha iyi bir şekilde nüfuz ediyor. İşte tüm bunlar için cildi doğru bir şekilde yıkamak büyük önem taşıyor.

Yüz yıkamanın bile doğru şekli var

İLK ÖNCE ELLER TEMİZLENMELİ

Uzmanlara göre ne sıcak ne de soğuk su ile yüz yıkaması yapılmamalı. Özellikle ılık su tercih edilmeli. Soğuk suyun ciltteki kirleri arındırmadığını vurgulayan uzmanlar, sıcak suyun ise yüzde kuruluğa neden olduğunu belirtiyor. Uzmanlar yüz yıkamasından önce ellerin cilde uygun bir sabun ile yıkanıp, dezenfekte edilmesi gerektiği görüşünü de dile getiriyor.

Yüz yıkamanın bile doğru şekli var

YÜZ YIKANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yüz yıkanırken yapılması gerekenler ise şöyle sıralanıyor:

- Yüzünüzü yıkamadan önce ellerinizi cildinize uygun bir sabunla iyice yıkamalısınız.

- Ardından yüzünüzü ılık su ile ıslatıp, temizleyici sabununuzla köpük yapıp yüzünüze yayın.

- Alın, yanak ve burun kenarlarınızı hassas olduğundan yavaşça ovuşturun. Bu şekilde daha iyi temizlenmiş olacaktır.

- Yüzünüzü son olarak yine ılık su ile iyice durulayın.

- Son olarak havlu ile yüzünüze baskı uygulayarak kurutun.

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