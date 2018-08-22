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Yüzen Tarak plastik toplayacak

Genç bir mimarın geliştirdiği dev platform, denizlerdeki plastikleri toplayıp enerjiye dönüştürecek.

Haber Merkezi | 22.08.2018 - 14:45..
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En büyük hobisi dalış olan Alman mimar Marcella Hansch (32) bir dalışında ayağına plastik takılınca yepyeni bir buluşa imza attı. Hansch, ‘Pasifik Okyanusu Taraması’ için 400 metre genişliğinde, 40 metre yüksekliğinde bir platform geliştirdi.

"BÖYLE GİDERSE PLASTİK SAYISI BALIK SAYISINI GEÇECEK"

Her yıl denizlerde 4.8 ile 12.7 milyon ton arasında plastik atık biriktiğini belirten Hansch “Bu devam ederse, 2050 yılına kadar okyanusta balıktan daha fazla plastik olacak. Bu plastiklerden kurtulmamız gerekiyor. Projemi ilk geliştirdiğimde bana güleceklerini düşündüm. Bir gün öğle yemeği molası sırasında, RWTH Aachen Üniversitesi’nde, projemi sundum. Hidrolik Mühendisliği ve Su Kaynakları Enstitüsü’nde uzmanlar projemi çok beğendi, geliştirmemi istedi” dedi.

Yüzen Tarak plastik toplayacak

KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYON BAŞLATILDI

Marcella Hansch’ın ‘Yüzen Tarak’ adı verilen projesinde dev platform, denizdeki plastik atıkları sadece toplamakla kalmıyor, onları enerjiye dönüştürüyor. ‘Yüzen Tarak’ın bir an önce hayata geçirilmesi için ‘Pasifik Çöpü Taraması’ adı verilen ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon başlatıldı.

Yüzen Tarak plastik toplayacak

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