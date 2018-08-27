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Yüzlerce yıllık mozaikler asırlık fabrikada

Adana'da, restorasyonu yapılan asırlık fabrika binasındaki müze kompleksinde arkeoloji bölümünün ardından hazırlıkları tamamlanan mozaik bölümünde, 930 metrekare mozaik sergileniyor.

AA | 27.08.2018 - 12:52..
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Adana'da, 1907 yılında yapılan Milli Mensucat Fabrikası'nın müze kompleksi olarak restore edilmesiyle geçen yıl ziyarete açılan Arkeoloji Müzesi'nin ardından Mozaik Müzesi de tarihe ışık tutuyor.

ZAMANA YOLCULUK

Kompleksin Mozaik Müzesi'nde fabrikanın iki hangarı kullanılarak kronolojik sıraya göre ve toprak altından çıkarıldıkları mimari unsurlarıyla yerleştirilen taban mozaikleri, adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. Mozaik Müzesi'nde, 2-6. yüzyıl arası dönemlere ait 930 metrekare mozaik sergileniyor.

Yüzlerce yıllık mozaikler asırlık fabrikada

MEDENİYETLERİN BEŞİĞİ

Adana Müze Müdürü Nedim Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Çukurova'nın tarihi eserleriyle de önemli bir yer olduğunu söyledi.

Kentte kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Nedim Dervişoğlu, çıkarılan eserlerin restore edilen asırlık fabrika hangarlarında sergilendiğini anlattı.

Milli Mensucat fabrikasında Arkeoloji Müzesi'nin geçen yıl mayıs ayında açıldığını ve hemen ardından Mozaik Müzesi ile ilgili çalışmaların başladığını hatırlatan Nedim Dervişoğlu, bu etabın da tamamlandığını ve eserlerin yerleştirildiğini dile getirdi.

Yüzlerce yıllık mozaikler asırlık fabrikada

ARKEOLOJİ MÜZESİNE 98 BİN ZİYARETÇİ

Arkeoloji Müzesini açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı 98 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten nedim Dervişoğlu, Mozaik Müzesi'nin de açılmasıyla bu sayının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Nedim Dervişoğlu, müzede yaşayan, eğiten, öğreten müzecilik anlayışı kapsamında 15 dalda el sanatları eğitimlerinin de yapıldığını sözlerine ekledi.

Yüzlerce yıllık mozaikler asırlık fabrikada

6 TEMATİK MÜZE YER ALACAK

Nedim Dervişoğlu, "Bunlar da 2020 yılında inşallah açılır. Müzecilik açısından hem ülkemizi hem şehrimizi farklı bir noktaya taşır. Başka şehirlerde mozaik ve arkeoloji müzeleri çok var. Tarım ve Sanayi Müzesi ile fabrikanın da restorasyonu sırasında bulduğumuz 1907-1924 yıllarındaki yazılı belgelerinin de yer alacağı 'Milli Mensucat Fabrikası Yazılı Belgeleri' başlığı altında bir müzeyi de açacağız. Burada 6 tematik müze yer alacak. Bırakın ülkemizi dünyada böyle bir müze konsepti yok. Konsept tamamlandığı zaman sosyal tesisleriyle de ön plana çıkacak olan bir müze." dedi.

Yüzlerce yıllık mozaikler asırlık fabrikada


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