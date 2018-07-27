Zamana direnen tarihi kilise turizme kazandırılıyor

Kent merkezinin 10 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Germuş Dağı'nın eteğindeki Dağeteği Mahallesi'nde bulunan tarihi kilise zamana direniyor.

Kitabesi olmadığı için yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen ancak 19. yüzyılın başlarında yaptırıldığı tahmin edilen kilisenin girişinde yapı boyunca yükselen üç sivri kemerli cephe bulunuyor.

TADİLATLARLA ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ

Farklı zamanlarda yapılan tadilatlarda kısmen özelliğini kaybeden tarihi kilise, tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'ye de 5 kilometre mesafede bulunuyor.

Kilisenin bulunduğu bölgede yer alan çok sayıdaki eski yapı ve tüneller de dikkati çekiyor.

"ESKİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK"

Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, Germuş Kilisesi'ni turizme kazandırmak istediklerini ve bu doğrultuda çalışma yürüttüklerini belirtti.

Gelecekte kilisenin restorasyonunun da mümkün olduğuna dikkati çeken Ali Yılmaz, "Germuş Kilise'nin güzel bir görünüme kavuşması için çalışma yürüteceğiz. Bu projeyle kilisenin tadilatı, temizliği, ışıklandırması ve çevre düzenlemesini gerçekleştireceğiz. Umarım bu çalışmalarla Germuş Kilisesi yeni bir görünüme kavuşacak ve turizme de önemli katkı sağlayacaktır. Projenin hazırlanmasında emeği geçenleri kutluyorum." dedi.