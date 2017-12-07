Zarrab'a yeni kimlik verilebilir

Reza Zarrab, ABD ile yaptığı anlaşmadan dolayı kendisine ve ailesine zarar verilebileceğini öne sürerek, yeni bir kimlik istediği mahkeme kayıtlarına geçti.

"TANIK KORUMA PROGRAMI İÇEREBİLİR"

Zarrab ile yapılan anlaşmada "Zarrab'ın savcılıkla yaptığı dürüst işbirliği nedeniyle kendisi, ailesi ve sevdiklerine şiddet, güç ve tehdit uygulanabilir. İşbirliği sebebiyle fiziksel bir zarar söz konusu olduğunda savcılık, Zarrab'ın yazılı talebi üzerine kendisinin, ailesinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlamak için makul ve gerekli adımları atacak. Bu adımlar Tanık Koruma Programını içerebilir. Onaylandığı takdirde Zarrab'ın ailesi ve sevdiklerine yeni kimlik verilebilir ve başka bir yere yerleştirilebilirler." denildi.

İŞLEDİĞİ SUÇLARIN CEZASI 130 YIL

Sarraf'ın işlediği yedi suçun toplamda 130 yıl hapis cezası olduğu belirtildi. Zarrab'ın işlediği suçlardan elde ettiği tüm gelir ve mal varlıkları üzerindeki hakkını kaybedeceği de açıklandı.