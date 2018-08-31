Zaviyeden külliyeye 700 yıllık kültürel miras

Kırşehir'de, Anadolu'dan dünyaya yayılan medeniyet hareketi Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin türbesinin de bulunduğu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki zaviye, yaklaşık 700 yıllık kültürel mirası yaşatıyor.

Ahi Evran-ı Veli tarafından 1300'lü yıllarda yaptırılan, yüzyıllar boyunca kimsesizler için aşhane, çilehane ve tasavvuf sohbetleri mekanı olarak hizmet veren zaviye, bugün Ahi Evran-ı Veli Camisi ve Türbesi olarak hizmet veriyor.

MUHAFAZA EDİLİYOR

Giriş kısmında Fatih Sultan Mehmet'in, iç kısmında ise 2. Mahmut'un tuğralarının orijinal halleriyle muhafaza edildiği camide, Ahi Evran-ı Veli'nin türbesi ile 6 yakının mezarları yer alıyor.

Türkiye'nin birçok yerinden başta esnaf teşkilatları olmak üzere sürekli ziyaretçilerin bulunduğu camide Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran-ı Veli'nin mirasını devam ettirmek ve vasiyetini yerine getirmek için caminin ve türbenin de içinde bulunduğu alanda Ahi Evran Külliyesi Projesi başlattı.

Zanaatkarlar Çarşısı, Ahi Kütüphanesi, Ahilik Haftası Kutlamaları Meydanı, Ahilik Araştırma Merkezi gibi birçok mekanın yer aldığı projenin birinci etabı bitirildi, ikinci etap çalışmaları devam ediyor.