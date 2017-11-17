Zehra Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle eğlendi

Sabah 03:00'e kadar eğlenen İkili, kapıda habercilerin olduğunu öğrenince mekandan ayrı ayrı çıkıp farklı taksilere bindi.
AYRI TAKSİLERE BİNİP AYNI YERDE BULUŞTULAR
Beşer dakika arayla taksiye binen ikiliden Zehra Çilingiroğlu, önden giderek, erkek arkadaşının Arnavutköy’deki evinin önünde taksi içerisinde bekledi. Zehra’nın hemen ardından siteye giriş yapan erkek arkadaşı, Zehra’ya telefon açarak taksiden inmesini söyledi.
YİNE YAKALANDI
Taksiden dışarı adımını atan Zehra, gazetecileri karşısında görünce, "Yok artık, buraya da mı geldiniz?" diyerek tepki gösterdi. Taksiden inemeden tekrar geri binen Çilingiroğlu, "Çabuk gidelim buradan" diyerek, taksiciye gaza basmasını söyledi.
Erkek arkadaşını oturduğu siteden hızla geri çıkan Zehra Çilingiroğlu, annesiyle birlikte kaldığı Tarabya’daki evlerine döndü.