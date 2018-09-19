Zerzevan Kalesi yıl boyu objektiflere yansıyacak

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarında bulunan ve kazı çalışmaları devam eden Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi, yıl boyu fotoğraflanacak.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'te başlatılan kazı sürüyor.

ZİYARETÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

60 dönümlük alan üzerinde 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcının yer aldığı kale, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

FOTOĞRAFLAR SERGİLENECEK

Kaleye ilgi gösterenler arasında Diyarbakır Fotoğrafçılar Derneği üyeleri de bulunuyor. Derneğin hazırladığı proje ile tarihi kale, bir yıl boyunca farklı ışık ve açılarda amatör fotoğrafçılarca görüntülenecek. Gerçekleştirilecek çalışma sonucu çekilen fotoğraflar, sergilenecek.

9 AYDA 320 BİN ZİYARETÇİ

Kazı ekibi başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Coşkun, kalede yürütülen çalışmalarla bölgenin tarihi açısından önemli sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

Tarihe ışık tutan Zerzevan Kalesi'nin turizmde de önemli gelişmeler sağladığını dile getiren Coşkun, bu yılın 9 ayında ziyaretçi sayısının 320 bine ulaştığını, yıl sonuna kadar bu sayının 600 bini geçmesini umut ettiklerini söyledi.

AÇIK HAVA MÜZESİ KONUMUNDA

Aytaç Coskun, "Doğuda en iyi korunan Roma sınır garnizonu olduğu için kale ilgi çekiyor. Dünyada son Mithras tapınağı bu kalede bulunmaktadır. Kalede yer altı ve yer üstü şehri bulunuyor. Kale bir açık hava müzesi durumunda. Ziyaretçileriyle önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Diyarbakır'da fotoğrafçıların açık hava müzesi olan kalede çekimler yapması ilin ve bölgenin tanıtımı açısından önemli. Aylarca fotoğrafçılar burada çalışma yürütecek." dedi.

ZERZEVAN KALESİ

Askeri yerleşim antik yol güzergahında, 124 metre yükseklikteki kayalık bir tepede bulunan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alıyor.

Yerleşim konumu itibarıyla bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, stratejik bir Roma sınır garnizonu olan kale aynı zamanda Roma-Sasani arasındaki büyük mücadelelere de sahne oldu.

Roma'daki ismi "Samachi" olan yerleşimin ilk inşa edildiği dönem hakkında devam eden kazılar ile kesin bilgilere ulaşılacak.

Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (milattan sonra 491-518) ve Justinianos I (milattan sonra 527-565) dönemlerinde onarılarak bazı kısımları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi.