Zeynep Yılmaz: Aşka kapımı kapatmadım

Zeynep Yılmaz, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

"EVLENMEM AMA AŞK YAŞARIM"

Kızları Yasemin ve Leyla ile çok mutlu olduğunu söyleyen Zeynep Yılmaz, “Büyük konuşmak istemem ama evlenmek gibi bir derdim ve isteğim yok. Aşka gelince; kapımı kapatmadım. Bir kadın için en güzel yaştayım. 42 yaşıma yeni bastım” dedi.

'İÇİMDE BİR KIVILCIM VAR'

Dışarıdan fazlasıyla ağırbaşlı göründüğünü belirten Zeynep Yılmaz şöyle konuştu: “Aslında içimde bir kıvılcım var. Çocuk ruhumu kaybetmedim. Özgün ve çok şanslı bir kadınım.”

Zeynep Yılmaz ve Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla ılıcalı