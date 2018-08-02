taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.170
USD
5,0201
EURO
5,8478
ALTIN
196,67
PETR
72,6900

Zeynep Yılmaz: Aşka kapımı kapatmadım

2016 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan Zeynep Yılmaz, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 10:01..
  1. Haberler
  2. Magazin

dd

Zeynep Yılmaz, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

"EVLENMEM AMA AŞK YAŞARIM"

Kızları Yasemin ve Leyla ile çok mutlu olduğunu söyleyen Zeynep Yılmaz, “Büyük konuşmak istemem ama evlenmek gibi bir derdim ve isteğim yok. Aşka gelince; kapımı kapatmadım. Bir kadın için en güzel yaştayım. 42 yaşıma yeni bastım” dedi.

'İÇİMDE BİR KIVILCIM VAR'

Dışarıdan fazlasıyla ağırbaşlı göründüğünü belirten Zeynep Yılmaz şöyle konuştu: “Aslında içimde bir kıvılcım var. Çocuk ruhumu kaybetmedim. Özgün ve çok şanslı bir kadınım.”

Zeynep Yılmaz: Aşka kapımı kapatmadımZeynep Yılmaz ve Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla ılıcalı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

ABD Senatosu'ndan F-35 için yaptırım kararı çıktı

313
Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

Sibel Kekilli: Türk olduğum için daha az rol alıyorum

178
4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

4 siyasi partiden ABD kararına ortak protesto

108
Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

Süleyman Soylu: ABD'deki tek malımız FETÖ'dür

258
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA yalanı

150
Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

Nedim Şener ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

29
Şehit bebeğini elleriyle kabrine koydu

Şehit bebeğini elleriyle kabrine koydu

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM