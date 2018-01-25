taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.133
USD
3,7441
EURO
4,6518
ALTIN
163,60
PETR
71,0200

Zeytin Dalı Harekatı, YPG ile ABD'yi birbirine düşürdü

Afrin'de Mehmetçik'ten ağır darbeler alan YPG'li teröristler, Amerika'yı Deyrizor bölgesini boşaltmakla tehdit etti.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Gündem
Zeytin Dalı Harekatı, YPG ile ABD'yi birbirine düşürdü

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşı sonlandırmak istediğini bahane eden Amerika, ülkenin petrol kaynaklarını kontrol altına aldı.

AMERİKA'NIN TERÖRİSTLERİ

Bunu yaparken terör örgütleriyle kol kola giren Amerikalı yetkililer, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye silah ve mühimmat desteği sağladı.

YPG AĞLIYOR

Türkiye, sınır hattında silahlanan bu teröristleri etkisiz hale getirmek için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Harekat başlayınca yalnız kalan YPG, Amerika ve Rusya'dan destek istemeye başladı.

"DEYRİZOR'DAN ÇEKİLİRİZ"

İstediği yardımı bir türlü yardımı alamayan teröristler, Amerikalı yetkilileri Deyrizor'dan çekilmekle tehdit etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan teröristbaşlarından Nesrin Abdullah, Amerika'nın yeterli desteği sağlamaması durumunda Deyrizor'dan Afrin'e gideceklerini açıkladı.

Deyrizor'un petrol ve doğalgaz haritası haberi

Zeytin Dalı Harekatı, YPG ile ABD'yi birbirine düşürdü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

181
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

68
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

234
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

79
CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

155
Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

142
Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM