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Zeytin Dalı'nı yöneten komutan Temel Afrin'de

Zeytin Dalı Harekatı'nda kontrol altına alınan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, "Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız." dedi.

AA | 20.03.2018 - 23:33..
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Zeytin Dalı'nı yöneten komutan Temel Afrin'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemek ve tarih yazdığı Afrin'i görmek için bölgeye giden 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Zeytin Dalı'nı yöneten komutan Temel Afrin'de

HALK SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Temel, önceki gün kontrol altına alınan Afrin ilçe merkezinde, TSK birliklerini denetleyerek talimatlar verdi. Afrin'de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerini de yerinde gören Temel'e halk sevgi gösterisinde bulundu.

Korgeneral Temel, halkla sohbet ederek, kardeşlik mesajları verdi. "Bölge halkı kardeşimiz. Türk, Kürt, Arap, Acem ve bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeş." diyen Temel, bunun Afrin’de örnek şekilde hayata geçirilmesi, huzur ve barış içinde bir arada yaşanması temennisinde bulundu.

Zeytin Dalı'nı yöneten komutan Temel Afrin'de

"KİMSESİZLERİN KİMSESİYİZ"

"Türkiye Cumhuriyeti bölgeye her türlü desteği verecek" ifadesini kullanan Temel, "Çok kısa sürede gerçekleşecek değişiklikler sayesinde Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaksınız." dedi.

Temel daha sonra, Mehmetçiğin ilçe merkezini kontrolüne aldığında göndere Türk bayrağı çektiği binanın balkonundan bir süre ilçe merkezini gözledi.

Temel, ziyaretini tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezini önceki gün terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmıştı.

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