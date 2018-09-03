Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği ve 5 gün süren Zeytinli Rock Festivali sona erdi.

ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

Balıkesir Edremit Zeytinli Dalyan Sahili'nde düzenlenen festivale bu sene 250 bin kişi katıldı.

Yalnız festivalden daha çok festivalin ardından denizde, plajda ve festival alanındaki çöpler tepki topladı.

Zeytinli Rock Festivali'nden geriye kalan çöpler VİDEO

Festivale gidip eğlenmeyi bilen insanların, çöplerini yere değil de çöp kutusuna atması gerektiklerini nasıl bilmedikleri ise akıllarda soru işareti.

Zeytinli Rock Festivali'nin ardından kalan çöpler GALERİ

Ensonhaber Whatsapp hattına gönderilen fotoğraflardan bazıları;