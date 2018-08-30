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Zindan Kapı hizmete açılıyor

2 bin 500 yıllık Zindan Kapı'nın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla müze ve sosyal tesis olarak hizmet vereceği belirtildi.

AA | 30.08.2018 - 09:51..
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık Zindan Kapı'nın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla müze ve sosyal tesis olarak hizmet vereceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarihi surların son bölümünde, Alacahırka'da yer alan, kanlı kuyu, işkence odası ve kule bağlantılı koridorlar ile zindanların bulunduğu Zindan Kapı'daki kentin özellikli bir eserinin daha gün yüzüne çıktığını belirtti.

Zindan Kapı hizmete açılıyor

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Alinur Aktaş, "Zindan Kapı'nın, proje ve restorasyon uygulamaları ile özgün yapısına kavuşturularak, sağlıklı, güvenli ve kullanılabilir bir mekan olarak hizmete sunulacağını anlatarak, "Bursa'da çok tarihi mekan var ama Zindan Kapı, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken noktalardan biri olacak. Zindan Kapı, üç kule, kuleleri birbirine bağlayan duvarlar ile zindanların bulunduğu bölümden oluşuyor. Zindan bölümleri tamamlandı, iki kule yapısı tamamlanma aşamasına geldi ve bir kulenin de çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Zindan Kapı hizmete açılıyor

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