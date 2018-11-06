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Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

Sıla ile ilişkisi olduğu iddiaları ortaya atılan Ziynet Sali, gelen soru üzerine "Arkadaşlar saçmalamayın" dedi.

Haber Merkezi | 06.11.2018 - 11:13..
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Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Ahmet Kural ile Sıla arasında geçenler gündemdeki yerini koruyor.

Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek soluğu adliyede alan ünlü şarkıcı Sıla, darp raporu da aldı.

Şikayetin ardından savcıya ifade veren Ahmet Kural, adliye çıkışında "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır" dedi. Bu sözler üzerine Ahmet Kural'a tepki gösterenler oldu.

Hukuki süreç devam ederken, magazin gündemine bomba gibi bir iddia düştü.

ZİYNET SALİ - SILA İLİŞKİSİ VAR MI

Sıla ile Ziynet Sali arasında bir ilişkinin olduğu bu yüzden Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığı gündeme geldi.

"ARKADAŞLAR SAÇMALAMAYIN"

Bu iddia, magazin muhabirleri tarafından Ziynet Sali'ye soruldu.

Oldukça sinirlendiği gözlenen Sali, "Arkadaşlar saçmalamayın" diyerek hızlıca uzaklaştı.

Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı ViDEO

Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

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