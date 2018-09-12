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Ziynet Sali: Hipoglisemi hastasıyım

Konserinde bayılan Ziynet Sali, hastalığını açıkladı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 10:17..
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Geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları’nda verdiği konserde bayılan Ziynet Sali, açıklama yaptı.

Ziynet Sali: Hipoglisemi hastasıyım

"BOMBA GİBİYİM"

Sali, “Gayet sağlıklıyım ve bomba gibiyim” dedi. Kan şekerinin düşmesi sonucu baygınlık geçirdiğini belirten şarkıcı, “10 dakika sonra kendime geldim. Yedi yıl önce İzmir’de verdiğim konserde de aynı şeyi yaşamıştım” açıklamasını yaptı.

"DENGESİZ BESLENİYORUM"

Dengesiz beslenme özelliği olduğunu ve bunun öğrencilik yıllarından kaldığını anlatan Sali, “Hipoglisemi hastalığım var. Başka sağlık sorunum yok. Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Sahne öncesi yemeyi sevmiyorum. Her yediğimde rahatsız oluyorum ve şarkı söyleyemiyorum. Diyetle alakalı bir durum değil, hafif şeyler tüketiyorum” şeklinde konuştu.

HİPOGLİSEMİ NEDİR

Aşırı terlemeye, aşırı halsizliğe ve hafif baygınlığa yol açan, kanda olağandan daha az şeker bulunması hastalığı.

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