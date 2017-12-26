taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.058
USD
3,8108
EURO
4,5201
ALTIN
156,60
PETR
65,1400

Ziynet Sali'nin eski hali

Daha önce 80 kilo olduğunu ve zayıfladığını açıklayan Ziynet Sali'ni,n eski fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 13:40..
  1. Haberler
  2. Magazin

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken 42 yaşındaki Ziynet Sali'nin eski fotoğrafı ortaya çıktı. Kıbrıslı şarkıcının eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Ziynet Sali'nin eski hali

 

80 KİLOLUK ZİYNET SALİ

Sali’nin kilolu halini görenler, “İyi ki zayıflamış" yorumunda bulunmadan edemedi. 80 kilodan 54’e kadar düşen ünlü şarkıcı adeta başka biri oldu.

NASIL KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı “Ne zaman kilo vereceğim diye düşünmeyi bıraktım ondan sonra kilolarımdan kurtulmaya başladım. Kilonuza takılırsanız ruh sağlığınız da bozulabiliyor.” demişti.

İlginizi Çekebilir
Uğur Yücel zayıfladı
Canım Ailem dizisi başrol oyuncuları yıllar süren arkadaşlıklarını devam ettiriyor.
Seda Sayan 4 yaş küçüldü
Sibel Can’ın ardından Seda Sayan da yaşını küçültmek için mahkemeye başvurdu.
Hamza Hamzaoğlu 3500 liralık nafakaya itiraz etti
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, evlilik dışı ilişkisinden doğan oğlu için açtılan davada verilen aylık 3500 liralık nafaka kararına itiraz etti.
Hande Yener: 2018'de dünyayı sallayacağım
Ünlü şarkıcı Hande Yener, samimi ve özel açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

Tuzlalıları paniğe sevk eden kokunun sorumlusu aranıyor

104
Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

Kraliyet medyası Erdoğan'ın Sudan ziyaretinden rahatsız

121
Mehmetçik kar altında uyku molasında

Mehmetçik kar altında uyku molasında

253
Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

Canlı yayında önden-arkadan milliyetçi kavgası

66
Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

47
İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

İBB Tuzla'daki kokunun kaynağını açıkladı

89
Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

Tuzlalı vatandaşlar: Nefes alamıyoruz

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM