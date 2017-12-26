Ziynet Sali'nin eski hali

Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken 42 yaşındaki Ziynet Sali'nin eski fotoğrafı ortaya çıktı. Kıbrıslı şarkıcının eski halini görenler gözlerine inanamadı.

80 KİLOLUK ZİYNET SALİ

Sali’nin kilolu halini görenler, “İyi ki zayıflamış" yorumunda bulunmadan edemedi. 80 kilodan 54’e kadar düşen ünlü şarkıcı adeta başka biri oldu.

NASIL KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı “Ne zaman kilo vereceğim diye düşünmeyi bıraktım ondan sonra kilolarımdan kurtulmaya başladım. Kilonuza takılırsanız ruh sağlığınız da bozulabiliyor.” demişti.