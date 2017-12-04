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1 haftada 32 terörist etkisiz hale getirildi

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, son bir hafta içerisinde 11'i ölü, 16'sı sağ, 5'i teslim olmak üzere 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 09:55..
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Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.438 operasyon gerçekleştirildi.

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 982 terör (PKK/KCK 246, AŞIRI SOL 3, DEAŞ 69, FETÖ/PDY 664), 3.409 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 114’ü Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4.505 kişi gözaltına alındı.

32 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda, son 1 haftada yurt içinde terörden arananlar listesinde adı bulunan ve içinde sözde üst düzey sorumluların da olduğu toplam 32 (11'i ölü, 16'sı sağ, 5'i teslim) PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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