1 Mayıs polisler için eziyete dönüşüyor

Dünyanın çoğu ülkesinde 1 Mayıs İşçi Bayramı, bildiğimiz bayram gibi kutlanıyor. Balonlar havaya uçuruluyor, yürüyüşler düzenleniyor ve şenlik havasında 1 Mayıs geride bırakılıyor.

Türkiye'de ise, deyim yerindeyse ne kadar psikopat varsa sokakları ateş alanına çevirmek için 1 Mayıs'ı kolluyor.

BİNLERCE POLİS TATİL GÜNÜNDE MESAİ HARCIYOR

Molotoflar hazırlanıyor, kaldırım taşları sökülüyor ve işçinin, emeğin, alın terinin ardına gizledikleri o psipokat ruhlarını polisin üzerine yağdırdıkları yanıcı maddelerle açığa çıkarıyor. Bu tür olayların önlenmesi için binlerce emekçi polis de, bu tatil gününü ailesiyle geçirmek yerine görev başında geçiriyor, niye?

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