1 milyar liralık Turcoin vurgununda 2 tutuklama

İlk yerli dijital para Turcoin üretme fikriyle kar payı ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Hipper AŞ’nin iki yetkilisi, Eskişehir ve Kocaeli’de gözaltına alınmıştı.

1 MİLYAR TL DOLANDIRDILAR

16 bine yakın kişiyi yüzde 40’a yakın kar vaadiyle 1 milyar TL toplayan şirketin 24 bin ekran kartı ile dijital para ürettiği, merkezin ise Kocaeli’de olduğu tespit edilmiş, İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede yaklaşık 800 bin TL’lik dükkan alarak tesis kuran şirketin daha sonra topladıkları paralar ile aynı siteden 4 dükkan daha satın aldığı belirlenmişti.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla Hipper AŞ’de yüzde 51 hissesi bulunan Muhammed S.’yi Eskişehir’de, yüzde 49 hissesi bulunan ve bazı dergilere reklam verdiği görülen Sadun K.’yı ise Kocaeli’de yakaladı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlılardan Muhammed S. ve Sadun K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.