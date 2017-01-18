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1 milyon 567 bin bağımsız bölüm el değiştirdi

Türkiye'de elde edilen verilere göre 2016 yılında 1.6 milyon işyeri ve konut el değiştirdi.

18.01.2017 - 10:26
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  2. Emlak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bağımsız bölüm olarak bilinen işyeri ve konut ile ilgili bilgi verdi.

1 milyon 567 bin bağımsız bölüm el değiştirdi

EN ÜST SIRADA İSTANBUL VAR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılına ait verilerini paylaşan Bakan Özhaseki, “2016 yılında İstanbul, 278 bin 353 alım satımla en üst sırada yer alırken, 193 bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari ise en alt sırada yer aldı" diye konuştu.

1 milyon 567 bin bağımsız bölüm el değiştirdi

EN AZ BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIŞI HAKKARİ'DE GERÇEKLEŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, “2016 yılında İstanbul’dan sonra Ankara’da 163 bin 62, İzmir’de 94 bin 499, Antalya’da 67 bin 260 ve Bursa’da 60 bin 411 bağımsız bölüm el değiştirdi. En az bağımsız bölüm satımının gerçekleştiği Hakkari’yi takip eden diğer iller ise şöyle: Şırnak 592, Bayburt 781, Ardahan 830” şeklinde bir açıklama yaparak sözlerini sonlandırdı.

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