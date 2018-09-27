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1 milyon dolar ödüllü matematik problemi çözüldü

160 yıldır çözülemeyen matematik probleminin İngiliz Profesör Michael Atiyah tarafından çözüldüğü iddia edildi.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 14:57..
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160 yıllık matematik probleminin çözümü için 1 milyon dolarlık ödül konulmuştu. Şimdi bu problemin ünlü İngiliz Profesör Michael Atiyah tarafından çözüldüğü öne sürüldü.

ÇÖZÜMÜ FORUM'DA SUNDU

"Matematiğin Nobel"i olarak da anılan Abel Ödülü ve Fields Madalyası sahibi Atiyah, denklemin çözümünü pazartesi günü Heidelberg Laureate Forum'da sundu.

1 milyon dolar ödüllü matematik problemi çözüldü

ASAL SAYILARIN DAĞILIMI ÖNEMLİ

1 milyon dolar (Yaklaşık 6.1 milyon TL) ödüllü matematik problemi adını, 1859'da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann'dan alıyor. Riemann hipotezi asal sayıların dağılımını açıklaması açısından oldukça büyük bir önem taşıyor.

Asal sayılar, yalnızca kendilerine ve bir sayısına bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanında çok önem arz ediyor. Şu ana kadar bulunmuş en büyük asal sayı 23,249,425 haneli. Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarını kullanarak asal sayı arıyor.

1 milyon dolar ödüllü matematik problemi çözüldü

En büyük asal sayı 26 Aralık 2017'de Jonathan Pace adlı gönüllünün bilgisayarı ile bulundu. Riemann hipotezi kanıtlanırsa asal sayılara ulaşmak daha kolay olacak ve bu sayıları temel alan kriptoji alanı yeni çözümler bulmak zorunda kalabilir.

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