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1 motora 4 kişi binen Afgan aile kaza yaptı

Sivas'ta yaşayan Afgan aile bir motora 4 kişi bindi. Motorun otomobil ile çarpışması sonucu ailedeki 4 kişi de yaralandı.

İHA | 17.02.2018 - 01:58..
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Osman D. idaresindeki 58 BT 257 plakalı otomobil, Afgan uyruklu Habiballah Seıfı idaresindeki 4 kişinin bindiği plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan aile yola savruldu.

1 motora 4 kişi binen Afgan aile kaza yaptı


MOTOSİKLETTEKİLERİN 2'Sİ ÇOCUK

Durumu görenler polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından baba Habiballah (37), Zeinab (8) ve Setayesh (2) Numune Hastanesi’ne anne Maryam Habibi (33) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı.

1 motora 4 kişi binen Afgan aile kaza yaptı


AFGAN KADININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Annenin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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