1 saat sonra hayata döndü

İzmir'de arkadaşları ile çay içerken bir anda fenalaşan 2 çocuk babası Zihni Vardar, hastaneye götürüldü. Acil servise geldiğinde hayati fonksiyonlarını kaybetmiş olan Vardar'a hemen kalp masajı uygulanmaya başlandı. Solunumu sağlamak için Anestezi Uzmanı Dr. Tülay Dikencik tarafından entübe edilen hasta, yaklaşık bir saat süren kalp masajı ve 10'a yakın elektroşok uygulamasından sonra yaşama döndü. Kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini ifade eden Vardar, şöyle dedi:

"Arkadaşımın taksi durağına ziyarete gitmiştim. Çay içerken bir anda fenalaşarak onun omzuna düşmüşüm. Hastaneye getirildiğimde ölüymüşüm. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Acil servis hekimi Arzu Yunus Burma, Anestezi Uzmanı Dr. Tülay Dikencik, Kardiyolog Dr. Efe Edem ve Dr. Ali Hikmet Kırdök'e beni hayata döndürdükleri için minnettarım.

"ARALIKSIZ MÜDAHALE ETTİK"

Hastanenin anestezi ve reanimasyon uzmanı Dr. Tülay Dikencik, hasta kendilerine geldiğinde solunumu, tansiyonu ve kalp atışı yoktu. Kalbinde ventriküler fibrilasyon denilen düzensiz titreşimler vardı. Hastaya hemen elektroşok uygulandı. Hava yolu açılarak aralıksız şekilde kalp masajı ve elektroşok uygulamalarına devam ettik. Bu tür durumlarda erken müdahale çok önemlidir. Beyin hücreleri oksijensizliğe en fazla 5 dakika dayanabiliyor. Bundan sonra hasar görmeye başlıyor. Ağır ve geri dönüşü zor hasarlar meydana gelebiliyor. Hasta çok kısa sürede hastaneye getirilmiş ve müdahalesi hemen başlayıp aralıksız devam ettiği için kalbi tekrar çalışmaya başladı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Efe Edem tarafından kalp anjiyosu yapılan hastamız yoğun bakım tedavisinin ardından 12 saat içinde uyandı. Tekrar aynı sorunu yaşamaması için de hastaya kalp pili takıldı." dedi.

İLK 5 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Efe Edem, normalde kalp durduktan dakikalar sonra ölümün başladığını ifade ederken, "60 dakikadan sonra kalbi çalıştırmak mümkün olmaz. Hastanın vücudunda veya beyninde kalıcı hasar olmaması da çok nadir görülen bir durumdur. İlk müdahale oldukça önemli çünkü kalp durduktan 5 dakika sonra hayati fonksiyonlar biter. Eğer kalp durduktan hemen sonra kalp masajına ve solunum desteğine başlanırsa hasta bir saatlik sürede de hayata dönebilir. Her hastamız bu kadar şanslı olamayabiliyor." diye konuştu.