1 yaşındaki Melisa'nın yaşamını yitirdiği kreşte 2 kişiye gözaltı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde kreşte kalan 1 yaşındaki Melisa Tuhana Memiş, bakıcısı tarafından yemek yedirildikten sonra yatağına yatırıldı. Bir süre sonra çocuğu kontrol etmeye gelen bakıcısı çocuğun hareketsiz yattığı gördü.
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Melisa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KREŞİN İZİNSİZ ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Daha sonra yapılan incelemelerde kreşin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili dernek başkan S.A ve bakım hizmeti veren F.B gözaltına alındı.