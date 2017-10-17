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10 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltı kararı çıkarılan 10 astsubay yakalandı.

17.10.2017 - 23:12
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Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, aralarında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapanların da bulunduğu 10 astsubay gözaltına alındı.

10 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

10 ASTSUBAY HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla 10 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara ve Hakkari'de düzenledikleri operasyonlarda, aralarında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında görevli olanların da bulunduğu 10 astsubayı gözaltına aldı.

10 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

VERDİKLERİ İFADELER DOĞRULTUSUNDA YAKALANDILAR

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gözaltına alınan 8'i muvazzaf 10 askerin, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki askeri personele "ümitçi" pozisyonunda "mahrem imamlık" yapan şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda yakalandığı öğrenildi.

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