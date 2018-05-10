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10 ayrı suçtan aranan zanlıyı bozuk farı yakalattı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde farları bozuk olduğu için durdurulan aracın sürücüsü İ.B.'nin çeşitli suçlardan arandığı anlaşılınca, çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi.

DHA | 10.05.2018 - 07:42..
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece farları yanmadan trafikte ilerleyen 09 JT 117 plakalı otomobili durdurdu.

İ.B.'nin yapılan kimlik kontrolünde, ehliyetsiz olduğu tespit edildi, daha önce 4 kez alkol ve uyuşturucu kullanarak trafiğe çıktığı, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için hakkında işlem yapıldığı, hakaret, tehdit ve trafik suçları gibi 10 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

10 ayrı suçtan aranan zanlıyı bozuk farı yakalattı

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Gözaltına alınan İ.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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