10 bin katrilyon değerinde madde taşıyan gök taşı bulundu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA), Jüpiter ve Mars’ın arasındaki Asteroit Kuşağı’nda bulunan gök taşında 10 bin katrilyon dolar değerinde nikel, demir ve altın gibi maddelerin bulunduğu ifade etti.

'DÜNYA EKONOMİSİNİN ÇÖKMESİNE NEDEN OLABİLİR' UYARISI

Vatan'da yer alana habere göre; Dünya ekonomisinin toplam değerinin ise sadece 73.7 trilyon dolar olduğunu hatırlatan bilim insanları, NASA’nın yeni hamlesinin dünya ekonomisinin çökmesine neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

2023'DE GİDİLECEK

200 kilometre genişliğindeki asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri Dünya’ya nasıl getireceğini bilmiyor. NASA bu asteroide gözlem amacıyla 2023 yılında bir uzay aracı göndermeyi hedefliyor.

Ancak uzay madenciliği bu yüzyılın en büyük iş kolu olarak görülüyor. Söz konusu asteroiddeki maddeleri şu an için Dünya’ya getirilmesi oldukça maliyetli. Ancak gelişen teknoloji ile uzay seyahatlerinin maliyetinin düşmesi ve uzay madenciliğinin de yaygınlaşması bekleniyor.

BUGÜNE KADAR SADECE BİR GÖK TAŞINDAN DÜNYA'YA MATERYAL GETİRİLEBİLDİ

Bugüne kadar bir gök taşından Dünya’ya sadece bir kez materyal getirilebildi. Japonya Uzay Ajansı’nın Hayabusa uzay aracı, 2010 yılında ‘25143 Itokawa’ astreoidinden Dünya’ya birkaç parça toz ulaştırabilmişti. Bilim insanları, materyal taşınması kolaylaştırmak için asteroitleri solar-elektrik iyon motorlarıyla Dünya’ya yaklaştırmayı düşünüyor. Bu yöntemle gök taşlarının bir kaya topluluğu olarak yörüngede toplanması ve bir nevi ikinci bir Ay oluşturulması olası planlar arasında...