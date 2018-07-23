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10 maskeli Fatih'te döviz bürosu soydu

Sabah saat 04:00 sularında Fatih'te bir döviz bürosu soyuldu. 10 kişilik maskeli çete, 150 bin dolar çaldı.

İHA | 23.07.2018 - 06:28..
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İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir döviz bürosuna giren soyguncular, 150 bin dolara çalarak ortalıktan kayboldu.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Döviz bürosu önüne gelen yüzleri maskeli 10 kişi döviz bürosunun otomatik kepengini, edindikleri uzaktan kumandanın kopyası ile açtıktan sonra, iç kapıyı da kanırtmak sureti ile iş yerine girdi.

Zanlılar, yaklaşık 150 bin dolarlık hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra dışarıda bekleyen araçlara binerek kayıplara. Döviz bürosunun alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemi aldı.

Söz konusu döviz bürosunda incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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