10 vitesli performans canavarı görücüye çıkıyor

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Acura'nın tutulan modeli RDX, New York Otomobil Fuarı'nda sevenleriyle buluşacak. Lüks SUV kategorisinde merakla beklenen otomobil, ikinci nesline nazaran çok daha fazla yenilikle geliyor.

10 İLERİ OTOMATİK VİTESLE MEYDAN OKUYACAK

Acura RDX, 2.0 litre ve 279 beygir gücüne sahip yüksek performanslı V6 turbo motorunu, 10 ileri otomatik şanzımanla destekliyor. Aracın düşük devirde hem performanslı sürüşü hem de yakıt tasarrufuna olanak sağlayan bu şanzıman, SUV kategorisi için en üst düzey şanzımanlardan biri olarak gösteriliyor.

KLASİKTEN VAZGEÇEMİYOR

Yeni Acura RDX, piyasaya son çıkan muadillerinin aksine kokpitte analog düğmelerden vazgeçmiyor. Dijital öğelerin multimedya ekranında toplandığı RDX'te, performans ayarları yine analog düğmeler vasıtasıyla sağlanıyor. Bir önceki nesline göre çok fazla değişiklik içermeyen iç tasarımda, hem teknoloji hem de nostalji bir arada.

FİYATI CEP YAKIYOR

Acura RDX'in markanın diğer modelleri gibi Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir bilgi yok. 2018'in üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak lüks SUV için belirlenen başlangıç fiyatını vergiler dahil Türk lirasına çevirdiğimizde, 310 bin liraya tekabül ediyor.