100 bin imzada süre tamamlandı

24 Haziran 2018'de yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimleri için imza toplayarak cumhurbaşkanı adaylığına başvurmada süre bugün sona erdi.

100 BİN İMZAYI TAMAMLAYANLAR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, 100 bin imza ile aday olacaklarını açıklayarak YSK'ya başvuruda bulunmuşlardı.

Adaylar ve topladıklar imza sayısı:

Meral Akşener: 251 bin 059

Temel Karamollaoğlu: 163 bin 799

Doğu Perinçek: 110 bin 030

Vecdet Öz: 2 bin 707

ADAYLAR 13 MAYIS'TA KESİNLEŞECEK

4 Mayıs'ta başlayan imza toplama süreci bugün saat 20.00'de sona erdi.

Bu süreçte; Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek 100 bin imza toplayarak adaylıklarını kesinleştirmiş oldu.

YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.